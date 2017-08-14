Лионель Месси: "Провальный матч, но нужно подняться и идти дальше"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал провальным первый матч за Суперкубок Испании против "Реала" (1:3). Однако он также добавил, что это только начало.
– Провальный матч, но нужно подняться и идти дальше. Это только начало, – написал на своей странице в Инстаграме Месси.
Ответная встреча между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 16 августа в Мадриде.
Flamenco
Трагедия Барсы заключается в БАРМОЛЕУ
01:39
Denissimo
хотя нет, больше, меня не считаем )))
23:01 14 августа
rob3906
Para quién?
22:32 14 августа
SUNDESIGN
todo estara bien
22:27 14 августа