Лионель Месси: "Провальный матч, но нужно подняться и идти дальше"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал провальным первый матч за Суперкубок Испании против "Реала" (1:3). Однако он также добавил, что это только начало.

– Провальный матч, но нужно подняться и идти дальше. Это только начало, – написал на своей странице в Инстаграме Месси.

Ответная встреча между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 16 августа в Мадриде.

От "Барселоны" осталось одно название