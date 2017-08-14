22:06 14 августа | Футбол — Испания

Лионель Месси: "Провальный матч, но нужно подняться и идти дальше"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал провальным первый матч за Суперкубок Испании против "Реала" (1:3). Однако он также добавил, что это только начало.

– Провальный матч, но нужно подняться и идти дальше. Это только начало, – написал на своей странице в Инстаграме Месси.

Ответная встреча между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 16 августа в Мадриде.

От "Барселоны" осталось одно название

 

Día jodido pero hay que levantarse y seguir. Esto recién empieza.

Публикация от Leo Messi (@leomessi) Авг 14 2017 в 4:40 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Flamenco

Трагедия Барсы заключается в БАРМОЛЕУ

01:39

Denissimo

хотя нет, больше, меня не считаем )))

23:01 14 августа

rob3906

Para qui&#233;n?

22:32 14 августа

SUNDESIGN

todo estara bien

22:27 14 августа