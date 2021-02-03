«Леванте» на 121-й минуте вырвал победу у «Вильярреала» и вышел в полуфинал Кубка Испании

«Леванте» в дополнительное время переиграл «Вильярреал» в четвертьфинале Кубка Испании.

Основное время встречи завершилось вничью. На 111-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота «Леванте», однако после просмотра ВАР поменял решение и вынес мяч за линию штрафной. Исход игры решил гол вышедшего на замену Марти Рохера на 121-й минуте матча.

Кубок Испании

1/4 финала

«Леванте» — «Вильярреал» — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Рохер, 120+1.

«Леванте»: Карденас, Коке (Мирамон, 66), Везу, Тоньо (Клерк, 76), Постиго, Сон (Мелеро, 55), Рочина (Моралес, 55), Малса (Рохер, 66), Радойя, Барди, Гомес (Леон, 106).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пенья (Эступиньян, 66), Педраса, Пау Торрес, Фойт, Парехо, Коклен (Ниньо, 91), Тригерос, Мойсес Гомес (Баэна, 51), Пако Алькасер (Бакка, 87).

Предупреждения: Барди, 25. Альбиоль, 37. Рочина, 42. Тригерос, 57. Постиго, 88. Парехо, 103. Мелеро, 111. Баэна, 113.

Судья: Сото Градо.

3 февраля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».