«Барселона» обыграла «Гранаду» со счетом 5:3 и вышла в полуфинал Кубка Испании

«Барселона» выиграла у «Гранады» (5:3) в матче 1/4 финала Кубка Испании. Для победы каталонской команде понадобилось дополнительное время.

У хозяев отличились Кенеди, Роберто Сольдадо и Феде Вико (с пенальти), у гостей по дублю сделали Антуан Гризманн и Жорди Альба, еще один мяч забил Френки де Йонг. Соперник «Барселоны» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.

Кубок Испании

1/2 финала

«Гранада» — «Барселона» — 3:5 д.в. (1:0, 1:2, 1:3)

Голы: Кенеди, 33 (1:0). Сольдадо, 47 (2:0). Гризманн, 88 (2:1). Жорди Альба, 90+2 (2:2). Гризманн, 100 (2:3). Вико, 103 — с пенальти (3:3). де Йонг, 108 (3:4). Жорди Альба, 113 (3:5).

«Гранада»: Эскандель, Диас (Фулькье, 46), Дуарте, Санчес, Нева, Монторо, Кенеди (Мачис, 46), Брайс (Перес, 106), Сольдадо (Суарес, 66), Пуэртас (Вальехо, 80), Соро (Вико, 58).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Юмтити (Брэйтуэйт, 64), Араухо, Бускетс (Пуч, 76), Сержи Роберто (Дест, 57), де Йонг, Месси, Гризманн, Тринкан (Дембеле, 63), Педри (Лангле, 106).

Предупреждения: Месси, 25. Брайс, 29. Санчес, 77. Монторо, 90+3. Жорди Альба, 103. Вальехо, 119.

Судья: Санчес Мартинес.

3 февраля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».