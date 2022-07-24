Левандовски — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Реалом». Форвард заявлен под 12-м номером

«Барселона» в товарищеском матче встретится с «Реалом» в рамках турне по США.

В стартовом составе каталонского клуба под 12-м номером выйдет форвард Роберт Левандовски, который 20 июля перешел из «Баварии».

Также с первых минут в составе «Барсы» появятся новички клуба защитник Андраес Кристенсен и форвард Рафинья, полузащитник Франк Кессье остался в запасе.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет сегодня, 24 июля в Лас-Вегасе и начнется в 6:00 мск.