Левандовски — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Реалом». Форвард заявлен под 12-м номером
«Барселона» в товарищеском матче встретится с «Реалом» в рамках турне по США.
В стартовом составе каталонского клуба под 12-м номером выйдет форвард Роберт Левандовски, который 20 июля перешел из «Баварии».
Также с первых минут в составе «Барсы» появятся новички клуба защитник Андраес Кристенсен и форвард Рафинья, полузащитник Франк Кессье остался в запасе.
Матч «Барселона» — «Реал» пройдет сегодня, 24 июля в Лас-Вегасе и начнется в 6:00 мск.
Bar?a XI#ElCl?sico ?? pic.twitter.com/a5F69xxyIk— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2022
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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