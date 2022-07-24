Лапорта: «Думаю, история Месси и «Барселоны» еще не закончилась»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Я думаю, что история Месси и «Барселоны» еще не закончилась. Она все еще открыта, и мы обязаны сделать ее более красивой, чем она была. Как президент «Барселоны», я чувствую себя в долгу перед Месси», — приводит слова Лапорты ESPN.
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после того, как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем. В прошлом сезоне чемпионата Франции Месси забил шесть голов и сделал 14 ассистов в 26 играх.
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