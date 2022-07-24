Азар, Тчуамени и Рюдигер выйдут в стартовом составе «Реала» на матч с «Барселоной»

Стал известен состав «Реала» на товарищеский матч против «Барселоны» в рамках турне по США.

С первых минут в составе мадридцев выйдут новички клуба защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Орельен Тчуамени. Также в старте выйдет Эден Азар, который мог пропустить игру из-за травмы на тренировке. Форвард Карим Бензема пропускает встречу.

Отметим, в составе «Барселоны» дебютирует форвард Роберт Левандовски, перешедший 20 июля из «Баварии».

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет сегодня, 24 июля в Лас-Вегасе и начнется в 6:00 мск.