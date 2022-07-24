Азар, Тчуамени и Рюдигер выйдут в стартовом составе «Реала» на матч с «Барселоной»
Стал известен состав «Реала» на товарищеский матч против «Барселоны» в рамках турне по США.
С первых минут в составе мадридцев выйдут новички клуба защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Орельен Тчуамени. Также в старте выйдет Эден Азар, который мог пропустить игру из-за травмы на тренировке. Форвард Карим Бензема пропускает встречу.
Отметим, в составе «Барселоны» дебютирует форвард Роберт Левандовски, перешедший 20 июля из «Баварии».
Матч «Барселона» — «Реал» пройдет сегодня, 24 июля в Лас-Вегасе и начнется в 6:00 мск.
?? Our starting XI ? @FCBarcelona! #RMInTheUSA pic.twitter.com/5lvktXIAFi— Real Madrid C.F. ???? (@realmadriden) July 24, 2022
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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|0
|0-0
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4
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
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|0
|0
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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