«Мальорка» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью в матче ла лиги

«Лас-Пальмас» дома сыграл вничью с «Мальоркой» в матче 1-го тура чемпионата Испании — 1:1.

За хозяев на 29-й минуте с пенальти забил Хонатан Вьера. У гостей голом отличился Антонио Райльо на 70-й минуте. Форвард «Мальори» Ведат Муричи на 41-й минуте не реализовал пенальти.