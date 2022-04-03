Тибо Куртуа прокомментировал победу «Реала» над «Сельтой»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал матч 30-го тура ла лиги против «Сельты» (2:1).

«Важные три очка. С «Сельтой» всегда тяжело играть на ее поле, в матчах с моим участием всегда тяжело. Не знаю, заслужили ли мы победу — в первом тайме мне пришлось сделать пару хороших сэйвов.

«Сельта» хорошо двигалась, очень активно. Они играли через центр и доминировали, но в итоге мы победили.

В среду у нас Лига чемпионов, и нам нужно двигаться дальше», — цитирует Куртуа сайт «Реала».

Мадридцы (69) продолжают лидировать в турнирной таблице, обгоняя ближайшего преследователя «Севилью» на 12 очков. 6 апреля «Реал» сыграет с «Челси» в первом матче четверть финала Лиги чемпионов.