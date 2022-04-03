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Тибо Куртуа прокомментировал победу «Реала» над «Сельтой»

Курта оценил матч «Реала» против «Сельты»
Виктория Кравченко
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал матч 30-го тура ла лиги против «Сельты» (2:1).

«Важные три очка. С «Сельтой» всегда тяжело играть на ее поле, в матчах с моим участием всегда тяжело. Не знаю, заслужили ли мы победу — в первом тайме мне пришлось сделать пару хороших сэйвов.

«Сельта» хорошо двигалась, очень активно. Они играли через центр и доминировали, но в итоге мы победили.

В среду у нас Лига чемпионов, и нам нужно двигаться дальше», — цитирует Куртуа сайт «Реала».

Мадридцы (69) продолжают лидировать в турнирной таблице, обгоняя ближайшего преследователя «Севилью» на 12 очков. 6 апреля «Реал» сыграет с «Челси» в первом матче четверть финала Лиги чемпионов.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Тибо Куртуа
ФК Реал
ФК Сельта
0
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«Реал» обыграл «Сельту», Бензема три раза бил пенальти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
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