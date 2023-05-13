Лапорта считает, что «Барселона» заслужила стать чемпионом Испании

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что думает о возможном чемпионстве своей команды. Каталонцы могу досрочно выиграть чемпионат Испании, если в 34-м туре ла лиги обыграет «Эспаньол».

«Я надеюсь, что мы сможем стать чемпионами в предстоящем матче. Мы заслужили этот трофей своей работой и благодаря поддержке наших болельщиков. Сейчас победа в Ла Лиге очень важна для нас, мы на правильном пути, нас ждет еще много трофеев», — цитирует Лапорту Marca.

Матч между «Эспаньолом» и «Барселоной» пройдет завтра, 14 мая. Начало — в 22.00 мск.