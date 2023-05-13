«Реал Сосьедад» и «Жирона» сыграли вничью в матче ла лиги

«Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Жироной» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Микель Ойярсабаль (пенальти) и Давид Сильва. За гостей забили Ян Коуту и Кристиан Стуани.

«Реал Сосьедад» занимает четвертое место в таблице ла лиги, набрав 62 очка. «Жирона» находится на 7-й строчке (48).