Лапорта рассказал, почему «Барселона» продолжит работу с Куманом

Президент «Барселона» Жоан Лапорта прокомментировал решение клуба продлить сотрудничество с главным тренером Роналдом Куманов.

«Я увидел, что Куман мотивирован и воодушевлен. Если мы поставим конкретные цели, нас ждет хороший сезон. Мы обсудили с ним философские вопросы и характер. Куман вселил в меня надежду, он уверен в себе. Хочется иметь с ним личные отношения, как это было с Райкардом и Гвардиолой», — сказал Лапорта на пресс-конференции.

Сегодня, 3 июня, Лапорта сообщил, что Куман останется с каталонцами еще на сезон.