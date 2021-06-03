Лапорта рассказал, почему «Барселона» продолжит работу с Куманом
21:08
Президент «Барселона» Жоан Лапорта прокомментировал решение клуба продлить сотрудничество с главным тренером Роналдом Куманов.
«Я увидел, что Куман мотивирован и воодушевлен. Если мы поставим конкретные цели, нас ждет хороший сезон. Мы обсудили с ним философские вопросы и характер. Куман вселил в меня надежду, он уверен в себе. Хочется иметь с ним личные отношения, как это было с Райкардом и Гвардиолой», — сказал Лапорта на пресс-конференции.
Сегодня, 3 июня, Лапорта сообщил, что Куман останется с каталонцами еще на сезон.
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