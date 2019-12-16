Ла лига выступила с заявлением по поводу инцидента с украинцем Зозулей
Матч 20-го тура сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен из-за поведения фанатов хозяев, которые оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю. Пресс-служба ла лиги опубликовала на официальном сайте заявление по данному инциденту.
«Ла лига выражает согласие с тем решением, которое принято главным арбитром встречи «Райо Вальекано» — «Альбасете», приостановить матч из-за грубых оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули по просьбам обеих команд. Мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии», — написано на официальном сайте чемпионата Испании.
В СМИ сообщается, что болельщики «Райо Вальекано» скандировали во время игры: «Зозуля — ты нацист».
Nota informativa.— LaLiga (@LaLiga) December 15, 2019
Desde #LaLiga condenamos el racismo, la violencia y la xenofobia.
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Матч «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван. Болельщики оскорбляли Зозулю