Ла лига выступила с заявлением по поводу инцидента с украинцем Зозулей

Матч 20-го тура сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен из-за поведения фанатов хозяев, которые оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю. Пресс-служба ла лиги опубликовала на официальном сайте заявление по данному инциденту.

«Ла лига выражает согласие с тем решением, которое принято главным арбитром встречи «Райо Вальекано» — «Альбасете», приостановить матч из-за грубых оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули по просьбам обеих команд. Мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии», — написано на официальном сайте чемпионата Испании.

В СМИ сообщается, что болельщики «Райо Вальекано» скандировали во время игры: «Зозуля — ты нацист».

Матч «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван. Болельщики оскорбляли Зозулю