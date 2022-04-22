Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:32

«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Реал Сосьедад»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 0:1.
Фото Reuters

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 11-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

В начале второго тайма Рональд Араухо получил травму. Он травмировал колено и был заменен.

«Барселона» набрала 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Реал Сосьедада» 55 очков и 6-я позиция.

Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 22:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:1
Барселона
Голы
Обамеянг, 11 (0:1)
Реал Сосьедад
Ремиро Сальдуа (Горосабель, 81) Рико Ле Норман Субименди (Гевара, 90+2) Субельдия Мерино Рафинья (Гуриди, 81) Янузай (Мартин, 87) Исак (Порту, 87) Серлот
Барселона
тер Штеген Пике (Лангле, 82) Араухо (Гарсия, 55) Дани Алвес (Дест, 66) Жорди Альба Бускетс де Йонг Гави Дембеле Торрес Обамеянг (де Йонг, 82)
Предупреждения
Ле Норман 90+2’  -  Араухо 33’, Гави 85’
Судьи
Гранде (Испания)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бузова встретилась с Губерниевым после скандала: тот принес конфеты с коньяком и предложил поцеловаться
Хамски опоздал, потом целовал руки и дарил коньяк в конфетах. Как мирились Губерниев и Бузова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетик» победил «Кадис» в чемпионате Испании

Ла лига, 33-й тур: «Реал» победил «Осасуну», «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 32 18 9 5 61-32 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
12
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 32 10 7 15 33-38 37
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 27 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 22 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости