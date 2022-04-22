«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Реал Сосьедад»

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 11-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

В начале второго тайма Рональд Араухо получил травму. Он травмировал колено и был заменен.

«Барселона» набрала 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Реал Сосьедада» 55 очков и 6-я позиция.