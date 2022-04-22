Бускетс опередил Иньесту по количеству матчей за «Барселону»

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Этот матч стал 675-м в карьере полузащитника «Барсы» Серхио Бускетса, который вышел на поле в стартовом составе. По этому показателю он опередил Андреса Иньесту и находится на третьем месте.

Больше всех матчей за каталонцев провел Лионель Месси (778), на втором месте — Хави (767).