Бускетс опередил Иньесту по количеству матчей за «Барселону»
«Барселона» победила «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
Этот матч стал 675-м в карьере полузащитника «Барсы» Серхио Бускетса, который вышел на поле в стартовом составе. По этому показателю он опередил Андреса Иньесту и находится на третьем месте.
Больше всех матчей за каталонцев провел Лионель Месси (778), на втором месте — Хави (767).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|24
|6
|3
|69-29
|78
|
2
|Барселона
|32
|18
|9
|5
|61-32
|63
|
3
|Севилья
|33
|17
|12
|4
|49-27
|63
|
4
|Атлетико
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|
7
|Вильярреал
|33
|14
|10
|9
|53-31
|52
|
8
|Атлетик
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|
10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|
11
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|
12
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37-45
|39
|
13
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
14
|Р. Вальекано
|32
|10
|7
|15
|33-38
|37
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|33
|6
|13
|14
|29-46
|31
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|33
|6
|7
|20
|26-55
|25
|
20
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|0 : 2
|24.04
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|25
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|27
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|22
|1
|7
Новости