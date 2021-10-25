Дубль Санти Мины помог «Сельте» обыграть «Хетафе»

«Сельта» победила «Хетафе» (3:0) в матче десятого тура чемпионата Испании.

В составе победителей дубль сделал Санти Мина. Также отличился Яго Аспас.

У хозяев в этом матче были две красные карточки. На 63-й минуте был удален Джене Даконам, а на 90-й минуте — Чема, который был на скамейке запасных.

«Сельта» набрала 10 очков и занимает 14-е место. У «Хетафе» два очка и последнее, 20-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

10-й тур

«Хетафе» — «Сельта» — 0:3 (0:3)

Голы: Мина, 55 (0:1). Аспас, 58 (0:2). Мина, 73 (0:3).

«Хетафе»: Сория, Д.Суарес, Даконам, Оливера, Куэнка, Тимор (Поведа, 60), Максимович, Арамбарри, Аленья (Митрович, 67), Флорентину, Рамирес (Энес Юнал, 45+1).

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Мурильо, Айду (Араухо, 67), Галан, Д.Суарес (Окай Йокушлу, 80), Бельтран, Нолито (Тиагу Гальярду, 71), Аспас (Ф.Серви, 72), Мина (Уго Альварес, 80), Мендес.

Предупреждения: Айду, 42. Д.Суарес, 80. Оливера, 80. Мурильо, 83.

Удаления: Даконам, 63. Чема, 81 (на скамейке запасных).

Судья: Мартинес Мунуэра.

25 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».