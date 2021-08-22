Ла Лига поздравила Мостового с днем рождения

Бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому сегодня, 22 августа, исполнилось 53 года.

С днем рождения футболиста поздравила пресс-служба испанской ла лиги, в которой он выступал. В Twitter была опубликована подборка ярких моментов с участием российского полузащитника.

«Царь «Сельты» празднует сегодня. С днем рождения, Александр Мостовой», — говорится в сообщении.

Напомним, Мостовой провел за «Сельту» 276 матчей и за свою игру получил прозвище Царь.