Ла Лига поздравила Мостового с днем рождения
Бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому сегодня, 22 августа, исполнилось 53 года.
С днем рождения футболиста поздравила пресс-служба испанской ла лиги, в которой он выступал. В Twitter была опубликована подборка ярких моментов с участием российского полузащитника.
«Царь «Сельты» празднует сегодня. С днем рождения, Александр Мостовой», — говорится в сообщении.
Напомним, Мостовой провел за «Сельту» 276 матчей и за свою игру получил прозвище Царь.
The 'Tsar' of @RCCeltaEN is celebrating today! ?— LaLiga English (@LaLigaEN) August 22, 2021
Happy 53rd Birthday, Aleksandr Mostovoi! ???#LaLigaHistory pic.twitter.com/UdR8bmxEY8
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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