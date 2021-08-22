Куман прокомментировал первый гол Депая за «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о первом голе новичка команды Мемфиса Депая в матче 2-го тура ла лиги с «Атлетиком».
Голландец забил гол на 75-й минуте.
«Я не удивлен. Ему понадобилось немного времени, чтобы показать свой высокий уровень. Соперник оказывал большое давление на наших нападающих», — цитирует Кумана пресс-служба «Барселоны».
В матче 1-го тура «Барса» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 4:2. Депай перешел в каталонский клуб этим летом на правах свободного агента.
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