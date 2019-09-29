Куртуа рассказал, как относится к критике в свой адрес

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0) отметил, что не обращает внимания на критику.

— Я стараюсь правильно реагировать на критику, — заявил бельгиец в интервью Marca. — Я анализирую свои матчи с людьми, которые разбираются в футболе, в том числе со своими тренерами и одноклубниками.

В нынешнем сезоне Куртуа пропустил 6 мячей в 6 матчах испанского первенства. Также 3 гола игрок пропустил в одной встрече Лиги чемпионов. «Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В 8-м туре «сливочные» сыграют с «Гранадой».