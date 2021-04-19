Куртуа объяснил причины ничейного результата в матче с «Хетафе»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа 19 апреля прокомментировал итог матча 33-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

«У соперника очень тяжелое поле, а у нас сейчас много травмированных, поэтому нереально говорить о ротации. Конечно, каждый по-разному переносит нагрузки. Мне просто, а вот Модричу, который проводит очень много матчей за сезон, сложнее. Ему бы пауза пошла на пользу, но в нашей ситуации пришлось играть все 90 минут. Как изменить ситуацию? Нужен просто хороший отдых перед следующими встречами», — цитирует бельгийского голкипера Marca.

После 31-го сыгранного матча чемпионата Испании «Атлетико» находится на первом месте с 70 очками. «Реал» — второй (67 очков), на третьем — «Барселона» (65 очков и матч в запасе).