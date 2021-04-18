«Реал» сыграл вничью с «Хетафе»

«Реал» в матче 33-го тура чемпионата Испании в гостях сыграл вничью с «Хетафе» — 0:0.

«Королевский клуб» остался на втором месте в турнирной таблице, однако отставание от «Атлетико» увеличилось до трех очков. При этом «Реал» может опуститься на третье место, если «Барселона» выиграет.

«Хетафе» — 15-й.

В другом матче тура «Вильярреал» в гостях разгромил «Леванте» со счетом 5:1. В этой встрече зафиксировано два автогола. Еще дубль у Самуэля Чуквуезе.

«Вильярреал» — на пятом месте в таблице. «Леванте» — девятый.

Чемпионат Испании

Лига 1

33-й тур

«Хетафе» — «Реал» — 0:0

«Хетафе»: Сория, Ньом, Даконам, Оливера, Тимор, Максимович, Арамбарри, Аленья (Суарес, 76), Кукурелья, Мата (Анхель, 65), Энес Унал (Миранда, 90).

«Реал»: Куртуа, Марселу, Одриосола, Чуст, Эдер Милитау, Модрич, Иско, Асенсио (Серхио Аррибас, 78), Диас (Бланко, 65), Винисиус Жуниор, Родригу (Бензема, 65).

Предупреждения: Винисиус Жуниор, 54. Ньом, 58. Анхель, 75. Кукурелья, 86.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

18 апреля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

«Леванте» — «Вильярреал» — 1:5 (1:2)

Голы: Постиго, 9 — в свои ворота (0:1). Х.Морено, 13 (0:2). Малса, 21 (1:2). Чиквуэзе, 63 (1:3). Везу, 72 — в свои ворота (1:4). Чиквуэзе, 75 (1:5).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Везу, 71), Коке (Мелеро, 71), Клерк, Постиго, Рочина (Гомес, 71), Малса (Дукуре, 79), Барди, Рохер, Моралес, Де Фрутос (Сон, 78).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Педраса, Пау Торрес, Фойт, Парехо (Пенья, 81), Коклен (Капуэ, 73), Бакка (Пако Алькасер, 46), Мойсес Гомес, Х.Морено (Тригерос, 73), Чиквуэзе (Пино, 81).

Предупреждения: Коклен, 64. Рохер, 68. Клерк, 85.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

18 апреля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».