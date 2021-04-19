Марселу пожаловался на плотный график матчей в нынешнем сезоне

Защитник «Реала» Марселу 19 апреля прокомментировал итог матча 33-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

«Мы будем бороться за победу в чемпионате Испании до конца. Эмоционально у нас все хорошо, но вот определенная усталось накопилась, плотность игр очень большая. Но ничего, нельзя останавливаться, а то точно проиграем», — цитирует бразильского защитника Marca.

После 31-го сыгранного матча чемпионата Испании «Атлетико» находится на первом месте с 70 очками. «Реал» — второй (67 очков), на третьем — «Барселона» (65 очков и матч в запасе).