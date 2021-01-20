Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман раскритиковал искусственное поле клуба «Корнелья», с которым команде престоит встретиться в Кубке Испании.

«Для меня игра на искусственных полях — это не футбол, — цитирует Football Espana Кумана. — Я понимаю, что у таких команд есть преимущество игры на домашних стадионах.

Матч 1/16 финала Кубка Испании «Корнелья» — «Барселона» состоится 21 января, начало — в 23.00 по московскому времени.