Куман считает, что игра на искусственном поле — «не футбол»
18:45
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман раскритиковал искусственное поле клуба «Корнелья», с которым команде престоит встретиться в Кубке Испании.
«Для меня игра на искусственных полях — это не футбол, — цитирует Football Espana Кумана. — Я понимаю, что у таких команд есть преимущество игры на домашних стадионах.
Матч 1/16 финала Кубка Испании «Корнелья» — «Барселона» состоится 21 января, начало — в 23.00 по московскому времени.
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