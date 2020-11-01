Куман рассказал, почему «Барселона» не смогла обыграть «Алавес»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман выразил обеспокоенность игрой своей команды в атаке в матче восьмого тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:1).

«Я обеспокоен нашей игрой в атаке, — цитирует голландского специалиста Marca. — Это не вопрос настроя или концентрации, это вопрос большей уверенности перед воротами соперников. Это же произошло в матче с «Ювентусом», но тут мы также подарили «Алавесу» гол. Но если мы создаем так много моментов, то не можем упускать их в таком количестве.

Конечно, меня беспокоит то, что мы набрали всего два очка из 12 возможных. В целом игра была вполне удовлетворительная. Я был бы более обеспокоен, если бы мы не создавали моменты. Нам нужно лучше играть возле ворот соперников — последний пас, завершающий удар... Мы не можем упускать столько моментов. Мы слишком часто это делаем".

Единственный мяч «Барсы» в этой игре забил Антуан Гризманн. Команда занимает 12-е место в ла лиге с восемью очками.