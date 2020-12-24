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Куман рассказал, как он и его семья отреагировали на назначение в «Барселону»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, какие эмоции испытал, узнав о назначении на пост главного тренера каталонского клуба.

«Каждый раз, когда речь заходила о новом тренере «Барселоны», мое имя звучало и со стороны болельщиков, и клуба, и я не раз говорил, что мечтаю возглавить «Барселону». Теперь у меня есть эта возможность. Жена и дети знали, что я очень счастлив. Да и они рады были жить здесь, а не в Нидерландах. В Барселоне мы всегда чувствовали себя как дома. К тому же все знали, что это моя огромная мечта и она исполнена», — цитирует Кумана AS.

57-летний специалист возглавил «Барселону» в августе 2020 года. После 14 туров ла лиги каталонцы занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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