Куман прилетел в Барселону

Потенциальный новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман уже находится в Испании. Он прилетел в Барселону частным рейсом во вторник, сообщает Marca.

? — Ronald Koeman arriving at the El Prat airport. pic.twitter.com/UTSqeRvQ1c — bu (@BUclipsandvids) August 18, 2020

Тренер прибыл в Испанию, чтобы согласовать последние условия сделки. Ожидается, что с ним будет подписан контракт на два года.

Об увольнении прежнего тренера «Барселоны» Кике Сетьена стало известно 17 августа. Причиной отставки испанца стало разгромное поражение клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8. 14 августа сине-гранатовые покинули турнир и впервые с 2014 года остались без трофеев.

Куман возглавил сборную Голландии в 2018 году. Он также известен по работе в английских «Эвертоне», «Саутгемптоне», голландских ПСВ и «Аяксе», а также испанской «Валенсии». В качестве игрока Куман выступал за ряд голландских клубов, а также за «Барселону» и выиграл с каталонским клубом четыре чемпионата Испании, три национальных Суперкубка и Кубок чемпионов УЕФА (ныне — Лига чемпионов).