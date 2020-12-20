Куман не теряет надежд на чемпионство «Барселоны» в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что все еще рассчитывает на чемпионский титул в сезоне-2020/21.

«Мы еще не попрощались с титулом. Впереди много матчей, много очков. Нынешний сезон очень тяжелый. Через пару месяцев все может измениться. Мы должны бороться, чтобы поправить положение в таблице», — приводит Marca слова Кумана.

Каталонцы занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 21 очком, отставая от лидирующего «Атлетико» на 8 очков. Отметим, что у команды из Мадрида есть матч в запасе.