Куман не отпустил Нету в «Арсенал»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сообщил, что отказал вратарю «сине-гранатовых» Нету в запросе о трансфере. Сообщалось, что футболист может перейти в «Арсенал».

«Я несколько раз говорил, что некоторым футболистам было бы полезно получить игровое время в другом месте, но Нету — другой случай. Его агент сообщал клубу о желании футболиста сменить команду, это правда, но мы ответили отказом, потому что Нету важен для нас. Мы хотим, чтобы все наши позиции были закрыты», — цитирует Metro Кумана.

В сезоне-2020/21 Нету провел 9 матчей за «Барселону» и пропустил 7 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего бразильца в 10 миллионов евро.