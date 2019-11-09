Кроос в запасе «Реала» на матч с «Эйбаром»
Стал известен стартовый состав «Реала» на матч 13-го тура чемпионата Испании против «Эйбара», информирует официальный Twitter мадридцев. Встреча начнется в 20.30 (мск).
Немецкий хавбек Тони Кроос остался в запасе «сливочных».
Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Менди, Варан, Рамос, Карвахаль — Каземиру, Модрич, Васкес, Вальверде, Азар — Бензема.
Запасные: Ареола, Милитау, Кроос, Брахим, Иско, Винисиус, Родригу.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Эйбар» — «Реал».
«Реал» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Эйбар» — 15 баллов и 14-я строчка.
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?? ?Nuestro XI inicial ? @SDEibar! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/pTKJMTKj0T— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) November 9, 2019