Кроос в запасе «Реала» на матч с «Эйбаром»

Стал известен стартовый состав «Реала» на матч 13-го тура чемпионата Испании против «Эйбара», информирует официальный Twitter мадридцев. Встреча начнется в 20.30 (мск).

Немецкий хавбек Тони Кроос остался в запасе «сливочных».

Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Менди, Варан, Рамос, Карвахаль — Каземиру, Модрич, Васкес, Вальверде, Азар — Бензема.

Запасные: Ареола, Милитау, Кроос, Брахим, Иско, Винисиус, Родригу.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Эйбар» — «Реал».

«Реал» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Эйбар» — 15 баллов и 14-я строчка.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей