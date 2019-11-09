Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Кроос в запасе «Реала» на матч с «Эйбаром»

19:38
Теги:

Стал известен стартовый состав «Реала» на матч 13-го тура чемпионата Испании против «Эйбара», информирует официальный Twitter мадридцев. Встреча начнется в 20.30 (мск).

Немецкий хавбек Тони Кроос остался в запасе «сливочных».

Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Менди, Варан, Рамос, Карвахаль — Каземиру, Модрич, Васкес, Вальверде, Азар — Бензема.

Запасные: Ареола, Милитау, Кроос, Брахим, Иско, Винисиус, Родригу.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Эйбар» — «Реал».

«Реал» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Эйбар» — 15 баллов и 14-я строчка.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир