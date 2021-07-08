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Коутиньо близок к восстановлению от травмы

18:25

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо в скором времени восстановится от травмы колена, сообщает Diario Sport.

По данным источника, на этой неделе футболист прибудет в расположение сине-гранатовых для прохождения медицинского обследования. В общей группе хавбек пока не будет тренироваться. Занятия будут проходить по индивидуальной программе.

После 12 июля агенты Коутиньо встретятся с руководством «Барселоны», чтобы обсудить его будущее. Каталонцы хотели бы продать 29-летнего бразильца, однако это маловероятно. Скорее всего, футболист останется в «Барселоне» как минимум еще на полгода.

Из-за травмы колена игрок в этом году не участвовал ни в одном матче.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/coutinho-regresara-barcelona-buenas-noticias-11892998

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Виктория Кравченко все материалы автора

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