Коутиньо близок к восстановлению от травмы

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо в скором времени восстановится от травмы колена, сообщает Diario Sport.

По данным источника, на этой неделе футболист прибудет в расположение сине-гранатовых для прохождения медицинского обследования. В общей группе хавбек пока не будет тренироваться. Занятия будут проходить по индивидуальной программе.

После 12 июля агенты Коутиньо встретятся с руководством «Барселоны», чтобы обсудить его будущее. Каталонцы хотели бы продать 29-летнего бразильца, однако это маловероятно. Скорее всего, футболист останется в «Барселоне» как минимум еще на полгода.

Из-за травмы колена игрок в этом году не участвовал ни в одном матче.