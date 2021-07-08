«Реал» объявил о продлении контракта с Начо

«Реал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Начо Фернандесом. Новое соглашение с 31-летним испанецем рассчитано до июня 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Интера» и «Наполи».

В сезоне-2020/2021 Фернандес провел 33 матча за «Реал», на его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.