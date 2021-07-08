«Реал» объявил о продлении контракта с Начо
14:51
«Реал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Начо Фернандесом. Новое соглашение с 31-летним испанецем рассчитано до июня 2023 года.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Интера» и «Наполи».
В сезоне-2020/2021 Фернандес провел 33 матча за «Реал», на его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
? 2??0??2??3??— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 8, 2021
? @nachofi1990#Nacho2023 pic.twitter.com/wpnBReLMUN
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