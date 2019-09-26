Коке попросил болельщиков «Атлетико» потерпеть

Полузащитник «Атлетико» Коке отметил, что все необходимо потерпеть, поскольку клуб старается сформировать хорошую команду.

— Мы стараемся сформировать хорошую команду, поэтому нужно быть терпеливыми, — приводит As слова Коке. — У нас новая команда, которая будет постепенно совершенствоваться. Люди могут критиковать, все, что им вздумается, а мы будет оставаться собой и идти к победам.

В 6-м туре чемпионата Испании «Атлетико» на выезде обыграл «Мальорку» — 2:0. «Матрасники» с 13 очками вышли на второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко.

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