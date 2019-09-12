Известный португальский тренер Жозе Моуринью отметил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду — это футболист, который думает только о победах.

— Меня вовсе не удивляет, что в 34 года он является лучшим игроком, воюет в команде топ-уровня с огромными амбициями, — цитирует Marca Муринью.

— Не сомневаюсь, что когда Криштиану будет 50 лет и он будет сидеть дома, когда ФИФА пригласит его на матч легенд, он выйдет на поле, классно сыграет и забьет гол. Так и будет, вот посмотрите.

Последним клубом специалиста был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018 года. Сейчас экс-тренер «Бенфики», «Лейрии», «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «МЮ» работает экспертом на телевидении.

За время своей карьеры Роналду сыграл в 805 матчах, в которых забил 602 гола и отдал 210 голевых передач.