Рафинья объяснил, почему в матче с «Валенсией» пенальти ударил Торрес

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассказал, почему в матче с «Валенсией» (1:0) пенальти ударил Ферран Торрес, а не Ансу Фати, который тоже хотел пробить одиннадцатиметровый.

Отметим, Торрес не смог забить пенальти на 55-й минуте.

«Мы еще до матча решили, кто будет пробивать пенальти. Я понимаю, что Ансу хотел ударить и расстроился, не получив возможность, но все было решено еще до начала игры», — цитирует Рафинью Marca.