Кике Сетьен: «Барселона» не должна зацикливаться на том, что Месси не забивает»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Испании. Мадридцы вышли на первое место в турнирной таблице.

— Иногда ты терпишь неудачу, и это нормально, — цитирует Сетьена Marca. — Они действительно давили и давили на нас. Мы старались быстро двигать мяч, чтобы избежать давления, но против таких игроков это непросто сделать. Возможно, таковы особенности этой команды. Не так-то просто одновременно атаковать и защищаться. Нам удалось очень хорошо контролировать мяч, но в игре были разные фазы.

Месси? У нас есть и другие игроки, но это правда, что он очень важен. Мы не должны зацикливаться на том, что он не забивает. У других футболистов были моменты.

Мы хорошо сыграли в первом тайме. Контролировали ситуацию, но потом были неточные передачи и потерянные мячи. Теперь пришло время поздравить соперника.