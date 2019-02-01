Кейлор Навас: "Бензема - великий игрок, он - ориентир для нас"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас восхищен выступлениями своего партнера по команде Карима Бензема.

- Бензема очень важен для нас, потому что мы знаем, насколько это великий игрок, - цитирует вратаря Goal.com. - Мы видим, что он дает команде. Бензема является ориентиром для нас, и мы рады наблюдать то, как он сейчас играет.

31-летний француз оформил дубль в матче 1/4 финала Кубка Испании с "Жироной" (3:1). Всего в текущем сезоне он сыграл 33 поединка, в которых забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач.