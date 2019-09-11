Кевин-Принс Боатенг: «Молодые футболисты зарабатывают слишком много денег»

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о бывшем партнере по «Барселоне» Усмане Дембеле. Каталонцы недовольны поведением француза.

— Дембеле для меня как ребенок, — цитирует Mundo Deportivo Боатенга. — Вы должны принять это. И я могу опаздывать на тренировки время от времени. Есть игроки, которые делают это, чтобы бросить вызов, но с ними все по-другому. Он просто как маленький ребенок

Проблема не только в Дембеле, а в том, что молодые профессиональные футболисты зарабатывают слишком много денег. Не может быть, чтобы молодой человек, которому 18 лет, зарабатывал четыре миллиона евро в год. Дембеле все еще ребенок, которого бросили в гигантский бассейн.