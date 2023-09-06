Кепа объяснил свое решение перейти в «Реал», а не в «Баварию»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды за «Реал», объяснил свое решение перейти в мадридский клуб.

«Мне позвонил Томас Тухель (главный тренер «Баварии». — Прим. "СЭ"). Мы собирались вылетать в Мюнхен. Но из-за травмы Тибо Куртуа появилась возможность играть за «Реал».

Когда тренер, в команде которого ты редко играл, хочет видеть тебя в новой команде позже, это вызывает приятные чувства. Но «Реал» — это «Реал». Когда тебе звонит «Реал», ты не думаешь об этом», — приводит слова Кепы Marca.

«Реал» арендовал 28-летнего испанца в летнее трансферное окно. Он провел за сливочных 2 матча, в которых пропустил 1 мяч и 1 раз отыграл на ноль.