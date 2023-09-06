Фанаты Тейлор Свифт помогают Беллингему выиграть Golden Boy после слов конкурента о том, что он не любит музыку певицы

Фанаты американской певицы Тейлор Свифт массово голосуют за полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в опросе за звание обладателя награды Golden Boy, сообщает Tribuna.

Одним из конкурентов 20-летнего англичанина является 19-летний защитник «Барселоны» Алехандро Бальде. На днях в соцсетях появилось высказывание испанца, в котором он признался, что не любит музыку Тейлор Свифт. В комментариях фанаты певицы призвали всех голосовать за Беллингема.

За несколько часов количество голосов за Беллингема взлетело от 30 до 89 процентов на сайте Tuttosport, который проводит голосование.