Каземиру: "Реалу" не хватает Роналду"

Полузащитник "Реала" Каземиру рассказал, что клубу не хватает нападающего Криштиану Роналду, который летом перебрался в "Ювентус".

– Безусловно, "Реалу" не хватает Криштиану, – цитирует Каземиро AS. – Но его не хватало бы любой команде, ведь Роналду – лучший футболист в мире. Играть с ним было настоящим удовольствием. Но сейчас он игрок другого клуба.

Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 гг. В составе мадридского клуба 34-летний португалец провел 438 матчей во всех турнирах, забил 341 гол и отдал 119 результативных передач.