Касильяс стал помощником генерального директора фонда «Реала»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс занял пост заместителя генерального директора фонда клуба, информирует официальный сайт мадридцев.

— «Реал» гордится тем, что один из его великих капитанов вернулся домой, — отмечается в сообщении.

Фонд «Реала» занимается проведением спортивных мероприятий, обучающими программами, благотворительной деятельностью, сотрудничеством с другими организациями.

39-летний испанец большую часть карьеры провел в «Реале». Он играл в системе клуба с 8 лет, а ушел в «Порту» в 2015 году после 17 лет выступлений за основную команду «Королевского клуба».

В составе «Реала» Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании, четырежды Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.