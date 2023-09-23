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Каррагер уверен, что Беллингем захочет попробовать свои силы в АПЛ

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рано или поздно захочет играть в Англии.

«Он не останется в «Реале» до конца своей карьеры, не так ли? Покидать «Реал», конечно, тяжело, но на определенном этапе. Он один из лучших английских игроков и, полагаю, станет одним из лучших футболистов в истории Англии. Я уверен, что он захочет попробовать себя в АПЛ. И где может быть лучше, чем в «Ливерпуле»? Они шестикратные победители Лиги чемпионов», — сказал Каррагер в эфире CBS Sports Golazo.

20-летний англичанин перешел в «Реал» из «Боруссии» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне футболист провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал результативную передачу.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
Джейми Каррагер
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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22.09 22:00
Алавес – Атлетик
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