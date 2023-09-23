Каррагер уверен, что Беллингем захочет попробовать свои силы в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рано или поздно захочет играть в Англии.

«Он не останется в «Реале» до конца своей карьеры, не так ли? Покидать «Реал», конечно, тяжело, но на определенном этапе. Он один из лучших английских игроков и, полагаю, станет одним из лучших футболистов в истории Англии. Я уверен, что он захочет попробовать себя в АПЛ. И где может быть лучше, чем в «Ливерпуле»? Они шестикратные победители Лиги чемпионов», — сказал Каррагер в эфире CBS Sports Golazo.

20-летний англичанин перешел в «Реал» из «Боруссии» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне футболист провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал результативную передачу.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.