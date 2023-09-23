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Сегодня, 14:56

Главный тренер «Реала» Анчелотти сообщил о полном восстановлении Винисиуса

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о восстановлении от травмы нападающего Винисиуса Жуниора.

«Винисиус полностью восстановился. Мне сложно оставлять игроков на скамейке запасных, конкуренция в полузащите очень высока. Ты не должен грустить, если выложился на все 100 процентов», — приводит в Twitter слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Винисиус получил травму в матче с «Сельтой» (1:0) в 3-м туре испанской ла лиги. Он появился на поле в стартовом составе и был заменен уже на 18-й минуте.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 3 матча, в которых забил 1 гол.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 - : -
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 - : -
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
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24.09 22:00
Атлетико – Реал
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