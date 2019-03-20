Карло Анчелотти: "Зидан и "Реал" - идеальная пара"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что поддерживает возвращение Зинедина Зидана на пост рулевого "Реала". 46-летний французский специалист вновь возглавил "королевский клуб" 11 марта после того, как Сантьяго Солари был отправлен в отставку.

- Зидан и "Реал" - идеальная пара, - приводит слова Анчелотти AS. - Они созданы друг для друга. У них все получится. Зидан понимал, на что идет. Он находится в безопасности, ведь не является ответственным за результаты текущего сезона. Теперь он может проанализировать состояние команды и подготовиться к следующему году.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка.

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