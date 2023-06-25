Зидан назвал имена самых талантливых футболистов, которых он тренировал
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, кто, по его мнению, являются самыми талантливыми игроками, которых он тренировал.
«Если и есть хороший игрок, который может заставить меня вскочить со стула, то это Карим Бензема. Может, еще Лука Модрич. Они владеют мячом, и кажется, что они вот-вот его потеряют, но потом они находят решение», — цитирует Зидана Telefoot.
Последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году. 50-летний специалист дважды возглавлял мадридцев — с 2016 по 2018 годы и с 2019 по 2021.
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2
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3
|Атлетико
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4
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7
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8
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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|0-0
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12
|Севилья
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|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
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|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
|- : -
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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