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Матч «Кадиса» и «Севильи» в ла лиге завершился ничьей

Алина Савинова
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Лукас Окампос.
Фото ФК «Севилья»

«Кадис» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» в матче 11-го тура ла лиги — 2:2.

Первый тайм остался за хозяевами — по голу за команду забили Крис Рамос и Дарвин Мачис. Во втором тайме гости сравняли счет благодаря забитым мячам Лукаса Окампоса и Ивана Ракитича.

Защитник «Кадиса» Фали получил травму глаза и на 46-й минуте игры был вынужден покинуть поле.

«Севилья» сохраняет 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 10 очков. «Кадис» с таким же количеством очков расположился на строчку ниже.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
2:2
Севилья
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Кадис
ФК Севилья
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 И В Н П +/- О
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2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Валенсия 10 4 2 4 12-11 14
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
12
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
13
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
14
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
17
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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