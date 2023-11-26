Хет-трик Моралеса помог «Вильярреалу» обыграть «Осасуну»

«Вильярреал» разгромил «Осасуну» в 14-м туре чемпионата Испании — 3:1.

У победителей хет-трик оформил Хосе Луис Моралес. У гостей один гол забил Алехандро Катена.

«Вильярреал» набрал 15 очков и поднялся на 12-е место таблицы ла лиги на 12-е место. «Осасуна» с 14 очками занимает 14-ю позицию.

В 15-м туре «Вильярреал» 3 декабря в гостях сыграет с «Севильей». «Осасуна» днем ранее встретится «Реал Сосьедад».