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Гол Понсе спас «Эльче» от поражения в матче с «Кадисом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Кадис» сыграл вничью с «Эльче» на своем поле в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев забил Бриан Окампо, у гостей отличился бывший форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе.

«Кадис» занимает 18-е место в таблице чемпионата Испании с 16 очками. «Эльче» прервал серию из 5 поражений в турнире и идет на последней, 20-й строчке с 5 очками. Команда не одержала ни одной победы за 17 матчей сезона-2022/23 в ла лиге (5 ничьих и 12 поражений).

Испания. Лига 1. 17-й тур
16 янв, 23:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:1
Эльче

Эсекиэль Понсе
Футбол
ФК Кадис
ФК Эльче
0
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1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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И К Ж
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 7 2 1
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