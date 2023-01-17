Гол Понсе спас «Эльче» от поражения в матче с «Кадисом»

«Кадис» сыграл вничью с «Эльче» на своем поле в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев забил Бриан Окампо, у гостей отличился бывший форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе.

«Кадис» занимает 18-е место в таблице чемпионата Испании с 16 очками. «Эльче» прервал серию из 5 поражений в турнире и идет на последней, 20-й строчке с 5 очками. Команда не одержала ни одной победы за 17 матчей сезона-2022/23 в ла лиге (5 ничьих и 12 поражений).