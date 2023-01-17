«Валенсия» объявила о продлении контракта с Диакаби

«Валенсия» объявила о продлении контракта с защитником Муктаром Диакаби.

Новое соглашение с 26-летним гвинейцем действует до конца июня 2027 года.

Диакаби перешел в «Валенсию» из «Лиона» в июле 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 12 матчах за команду.