«Валенсия» продлит контракт с Диакаби

«Валенсия» продлит контракт с защитником Муктаром Диакаби, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение с 26-летним гвинейцем будет действовать до конца июня 2027 года. Клуб официально объявит о заключении сделки в ближайшее время.

Диакаби выступает за «Валенсию» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 2 гола в 12 матчах за команду. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.