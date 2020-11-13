Источник: вероятность ухода Рамоса из «Реала» составляет 80 процентов

Капитан «Реала» Серхио Рамос может покинуть команду в качестве свободного агента следующим летом, сообщает El Chiringuito.

В ближайшее время испанец проведет переговоры с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Он недоволен обращением к нему со стороны клуба и всерьез рассматривает возможность ухода.

«Реал» предложил Рамосу контракт на два года с сокращением зарплаты на 20 процентов. Однако футболист не хочет идти на понижение оклада и намерен подписать соглашение на три сезона.

Вероятность того, что Рамос покинет «Реал», составляет 80 процентов.

Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.