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Источник: вероятность ухода Рамоса из «Реала» составляет 80 процентов

20:47
Серхио Рамос. Фото Reuters
Серхио Рамос. Фото Reuters
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Капитан «Реала» Серхио Рамос может покинуть команду в качестве свободного агента следующим летом, сообщает El Chiringuito.

В ближайшее время испанец проведет переговоры с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Он недоволен обращением к нему со стороны клуба и всерьез рассматривает возможность ухода.

«Реал» предложил Рамосу контракт на два года с сокращением зарплаты на 20 процентов. Однако футболист не хочет идти на понижение оклада и намерен подписать соглашение на три сезона.

Вероятность того, что Рамос покинет «Реал», составляет 80 процентов.

Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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