Источник: вероятность ухода Рамоса из «Реала» составляет 80 процентов
Капитан «Реала» Серхио Рамос может покинуть команду в качестве свободного агента следующим летом, сообщает El Chiringuito.
В ближайшее время испанец проведет переговоры с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Он недоволен обращением к нему со стороны клуба и всерьез рассматривает возможность ухода.
«Реал» предложил Рамосу контракт на два года с сокращением зарплаты на 20 процентов. Однако футболист не хочет идти на понижение оклада и намерен подписать соглашение на три сезона.
Вероятность того, что Рамос покинет «Реал», составляет 80 процентов.
Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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